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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Путин призвал кабмин действовать превентивно, предупреждая кризисы на рынке топлива

Путин призвал кабмин действовать превентивно, предупреждая кризисы на рынке топлива
Владимир Путин во время выступления на форуме Российская энергетическая неделя-2023
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство должно принимать превентивные действия для недопущения кризиса на топливном рынке РФ, заявил президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

"Ключевое условие для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка - это стабильность цен на электроэнергию, сырье, топливо. Как вы знаете, в последние месяцы мы столкнулись со скачком цен на бензин и дизельное топливо. Правительство приняло ряд решений, призванных вернуть ситуацию (под контроль - ИФ)", - сказал он.

"Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний - в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям. В свою очередь правительство прошу действовать более оперативно, принимать превентивные меры до того, как ситуация приобретет острый характер", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин
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