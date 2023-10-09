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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань развернулись вниз и активно дешевеют вечером в понедельник после того, как ранее в ходе торгов они обновили максимальные отметки с марта прошлого года.

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Доллар США в ходе волатильных торгов понедельника рос до 102,345 руб., евро поднимался до 108,0325 руб. впервые с 23 марта 2022 года, китайский юань достигал 14,03 руб. впервые с 30 марта 2022 года.

Курс доллара США составил 99,27 руб. в 18:15, что на 1,14 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,81 руб., подешевев на 96,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,06 рубля - до 101,76 руб. Курс китайского юаня опустился на 13,2 копейки - до 13,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к основным валютам на фоне фиксации прибыли после обновления многомесячных минимумов в парах с ними. Поддержку рублю оказывают рост цен на нефть, а также ожидания того, что российские власти в ближайшее время все же примут новый пакет мер по стабилизации его курса.

Цены на нефть ускорили темпы роста на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, отыграв к вечеру понедельника почти половину падения прошлой недели. В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля, в ответ на это армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 по московскому времени подорожали на 4,04% - до $88 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 4,18% - до $86,26 за баррель.

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