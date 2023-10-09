Курс рубля упал к уровням конца марта 2022 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно дорожают на "Московской бирже" днем в понедельник.

Рубль подешевел к основным мировым валютам, обновив минимальные уровни с марта 2022 года, на фоне отсутствия заявлений российских властей о новых мерах поддержки; при этом растущие цены на нефть не в состоянии противостоять существующему спросу на иностранную валюту.

К 15:00 доллар дорожал на "Мосбирже" на 1,66 рубля, до 102,06 рубля. В ходе торгов курс доллара поднимался к отметке 102,345 рубля, что стало максимумом с 23 марта 2022 года. Евро подорожал на 1,8 рубля, до 107,5675 рубля, на пике роста в понедельник его курс достигал 108,03 рубля, что также является максимумом с 23 марта прошлого года. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,72 рубля - до 104,54 рубля. Юань подорожал на 28 копеек - до 13,995 рубля. (в ходе торгов юань обновил максимум с 30 марта 2022 года).

В конце июня - начале июля 2022 года доллар США торговался вблизи уровней 50-51 рублей, евро - 51-52 рубля, китайский юань - 7,5-7,8 рубля. Таким образом, с лета прошлого года рубль обесценился к основным мировым валютам в среднем в 2 раза.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", одной из основных причин снижения курса рубля, активизировавшегося в начале октября, стало окончание налогового периода сентября. При этом высокие мировые цены на нефть, а также заметное повышение ключевой ставки ЦБ за последние несколько месяцев (до 13% годовых) пока не в состоянии оказать устойчивую поддержку нацвалюте. На внутреннем валютном рынке наблюдаются лишь локальные периоды укрепления рубля на фоне действий Банка России и словесных интервенций российских властей. Рынок внимательно следит за идущей дискуссией относительно возможного введения дополнительных мер валютного контроля. Но пока никаких конкретных решений не принято, рубль продолжает торговаться с повышенной волатильностью.

Вместе с тем слабый рубль в числе прочих факторов способствует росту доходов российского бюджета и соответственно снижению его общего дефицита. Федеральный бюджет в январе-сентябре, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 1,699 трлн рублей, или 1% ВВП. Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в сентябре наблюдался профицит 662 млрд рублей. Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы содержалась информация о возможном дефиците в текущем году в размере 1,8% ВВП.

Доходы бюджета за 9 месяцев составили 19,734 трлн рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы бюджета в январе-сентябре составили 21,432 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,7%.

Банк России и правительство реагируют на ослабление рубля, эти шаги правильные, заявил президент России Владимир Путин в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". "Да, у нас есть проблемы, мы их видим - невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин.

Помощник президента Максим Орешкин, отвечая после заседания на вопрос журналистов, когда эти меры приведут к укреплению рубля, сказал: "Рано или поздно".

Путин в середине сентября заявил, что власти видят "сдержанный" возврат выручки экспортерами. "На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Но мы видим, это связано и с курсом национальной валюты в том числе, сдержанный возврат, так я мягко скажу, валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить. Мы же это видим, мы все понимаем", - сообщил президент на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Тогда он заявил, что с бизнесом нужно договориться. "Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь", - отметил Путин. При этом он добавил, что "резких движений" в области мер валютного контроля никто делать не будет.

Цены на нефть подскочили в понедельник на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. К 15:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,93% - до $87,9 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 4,06% - до $86,15 за баррель. Палестинцы из группировки ХАМАС в субботу атаковали Израиль, жертвами нападения стали около 800 жителей Израиля, от ответных обстрелов погибли почти 500 жителей сектора Газа. Также боевики утверждают, что удерживают свыше 130 заложников.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана. Если участие Тегерана подтвердится, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора, что приведет к падению экспорта топлива из страны, полагают эксперты. Некоторые аналитики оценивают нефтедобычу в Иране в 3 млн баррелей в сутки, поставки на внешние рынки - свыше 2 млн б/с. В 2020 году, когда США вернули санкции в отношении страны, экспорт падал до 400 тыс. б/с.

"Хотя дефицит валюты по-прежнему сохраняется, причем после праздников в Китае вполне логично ожидать всплеск спроса на валюту, выход доллара по отношению к рублю в трехзначную зону дает основания ожидать повышенной активности экспортеров. Кроме того, дополнительную поддержку рубль может получить и от уверенного отскока нефтяных котировок, вызванного резким обострением ситуации на Ближнем Востоке. Целевым по доллару на понедельник видится диапазон 99-101,5 рублч/$1. При этом к закрытию торгов курс американской валюты стоит ждать ближе к верхней границе данного коридора", - считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 99-101 рубля/$1, по паре "евро-рубль" - 104-106 рублей/EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению Тимошенко, значительное давление на курс российского рубля оказало завершение налогового периода сентября. Против него - и продолжающий набирать обороты рост импорта. Краткосрочный фактор, который привел к ослаблению рубля - закрытие "коротких позиций" спекулянтов, которые на фоне высоких цен на энергоносители делали ставки на усиление позиций рубля. Объявленный Минфином рост объема покупок валюты в рамках бюджетного правила по сравнению с предыдущим месяцем тоже не в пользу нацвалюты. Тем не менее, высокие нефтяные цены, пусть и скорректировавшиеся в последнее время, все же должны оказать положительное влияние на курс рубля. "Есть вероятность, что довольно скоро мы увидим укрепление нацвалюты до уровней ниже 100 рублей/$1 с постепенным выходом на уровни 90+ рублей за доллар", считает Тимошенко.

Рубль сохраняет потенциал для коррекционного укрепления, а фьючерсы Brent могут закрепиться на уровнях выше $86,5 за баррель на этой неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в конце прошедшей недели заметно слабел, - отмечают эксперты. - Помимо фактора "начала месяца", давление на рубль могло оказывать отсутствие расчетов с юанем из-за длинных выходных в Китае и, отчасти, резкое падение нефтяных цен. Сейчас на фоне возобновления операций с юанем волатильность на валютном рынке может временно усилиться, но в целом у рубля остается потенциал к коррекционному укреплению, в том числе на фоне возможных вербальных интервенций".

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли в понедельник 100 млрд рублей по средневзвешенной ставке 13,1507% годовых при спросе 200 млрд рублей и лимите 100 млрд рублей. На предыдущем аналогичном аукционе в сентябре 2023 года банки привлекли такую же сумму по средневзвешенной ставке 12,2601% годовых.

Банк России 9 октября также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ 820,5 млрд рублей (при лимите 970 млрд рублей) в среднем по ставке 12,76% годовых.

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 9 октября умеренно подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 октября снизилась на 5 базисных пунктов - до 12,43% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 5 базисных пунктов - до 12,42% годовых, на 3 месяца - повысилась на 17 базисных пунктов, до 10,66% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 9 базисных пунктов, до 9,09% годовых.