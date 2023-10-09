Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в сентябре сократилась до 69,7%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили в сентябре наибольший объем ОФЗ на аукционах Минфина, на их долю пришлось 69,7% всех размещений. Такая информация содержится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

В августе их доля составляла 72,7%, в июле – 87%, в июне – 44%, в мае – 18,5%.

Остальной объем размещений (13,5%) выкупили прочие банки и некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств (13,1%).