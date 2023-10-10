Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Минфин РФ 11 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26241 и 52005

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 11 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 29 ноября 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 ноября 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики Deutsche Bank предупредили о риске глобальной стагфляции

Аналитики Deutsche Bank предупредили о риске глобальной стагфляции

Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг

Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Сбербанк за девять месяцев получил 1,129 трлн руб. прибыли по РСБУ

Сбербанк за девять месяцев получил 1,129 трлн руб. прибыли по РСБУ

Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года

РФ возобновила экспорт дизеля с учетом поставок на внутренний рынок не менее 50%

Минэкономразвития назвало санкции главной причиной снижения производительности труда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });