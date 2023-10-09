Экспортеры в сентябре нарастили продажу валюты до $9,2 млрд

Крупнейшие банки снизили продажу до 385 млрд рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в сентябре нарастили продажу валюты на 27% – до $9,2 млрд с $7,2 млрд в августе, наиболее активный рост традиционно пришелся на вторую половину месяца, когда в основном происходят налоговые выплаты. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в августе составило 72% против 67% в июле (этот показатель Банк России раскрывает с лагом в один месяц).

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. При этом они в сентябре значительно снизили объем продажи валюты – до 385 млрд рублей с 510 млрд рублей в августе. Это происходило на фоне покупок валюты для клиентов, а также для регулирования открытой валютной позиции (ОВП) после погашения валютного выпуска еврооблигаций 16 сентября объемом $3 млрд.

Прямые продажи валюты на бирже нефинансовыми компаниями - экспортерами в сентябре выросли до 173 млрд рублей со 101 млрд рублей.

ЦБ отмечает, что покупки иностранной валюты нерезидентами из дружественных стран выросли с 69 млрд рублей в августе до 156 млрд рублей в сентябре, что стало максимальным значением на биржевом рынке за последние годы.

Банки, не относящиеся к СЗКО, в сентябре снизили покупку валюты до 510 млрд рублей (в августе - 552 млрд рублей).

Население в сентябре перешло к нетто-покупкам иностранной валюты: в целом за месяц граждане приобрели валюту на сумму 39,4 млрд рублей. Нетто-покупки осуществлялись на биржевом валютном рынке (всего на сумму 53,8 млрд рублей), при этом через крупнейшие банки розничные инвесторы продали валюту суммарно на 14,4 млрд рублей.

На российском валютном рынке большую часть сентября не наблюдалось значимой волатильности, отмечает Банк России. Основное ослабление валютного курса пришлось на последние несколько дней месяца (с 27 по 29 сентября рубль ослаб на 1,6% относительно доллара США) на фоне роста спроса на валютную ликвидность со стороны отдельных участников. В целом за месяц рубль ослаб относительно доллара США на 2,0%.