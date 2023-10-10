ЦБ отметил, что лаги в получении и возврате валютной выручки мешают трансляции роста цен на нефть в курс рубля

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Лаги в получении и возврате валютной выручки экспортеров мешают трансляции роста цен на нефть в курс рубля, отмечает в своем докладе ЦБ РФ.

В сентябре рубль вновь ослаб, констатирует Банк России в традиционном комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". Курс рубля продолжал определяться торговым балансом, дополнительное давление на него оказывало укрепление доллара к большинству мировых валют в связи с глобальной тенденцией ухода от рисков, отмечается в документе.

"Текущий рост цен на углеводороды и снижение дисконта не оказывали заметной поддержки рублю на фоне лагов в получении и возврате валютной выручки на российский рынок", - говорится в докладе.

При этом колебания курса рубля в сентябре снизились почти в два раза по сравнению августом, вернувшись на локальные минимумы года, пишет ЦБ.