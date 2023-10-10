Honeywell реорганизует бизнес и ждет прибыли на акцию не ниже прежнего прогноза

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американская корпорация Honeywell International для ускорения органического роста продаж планирует с 2024 года реорганизовать бизнес с учетом трех "мощных мегатрендов" - автоматизации, будущего авиации и энергетического перехода, говорится в ее пресс-релизе.

В результате реорганизации у Honeywell появятся сегменты аэрокосмических технологий (Aerospace Technologies), промышленной автоматизации (Industrial Automation), строительной автоматизации (Building Automation), а также энергетических и устойчивых решений (Energy and Sustainability Solutions).

До сих пор корпорация отчитывалась по сегментам аэрокосмической продукции (Aerospace), строительных технологий (Honeywell Building Technologies), промышленных материалов и технологий (Performance Materials and Technologies) и решений в области безопасности и производительности (Safety and Productivity Solutions).

Новая структура позволит компании реализовать синергетический потенциал и задействовать свою "финансовую силу", заявил CEO Вимал Капур, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Кроме того, Honeywell ожидает сильных результатов за третий квартал, которые будут соответствовать ранее объявленным прогнозам выручки и рентабельности. При этом прибыль на акцию (EPS) будет не ниже прежних ожиданий, полагает компания. Годовые прогнозы также подтверждены.

На момент публикации отчетности за второй квартал Honeywell ожидала скорректированную прибыль на акцию на уровне $2,15-2,25 при выручке в $9,1-9,3 млрд в июле-сентябре.

Компания тогда также повысила нижнюю границу прогноза скорректированной прибыли на 2023 год и ожидала ее в диапазоне $9,05-9,25 на акцию по сравнению с более ранним прогнозом на уровне $9-9,25 на акцию. Ожидания годовой выручки были улучшены до $36,7-37,3 млрд с $36,5-37,3 млрд.

Акции Honeywell дорожают на 1,2% на предварительных торгах во вторник.