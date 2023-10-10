Глава ЦБ Австрии допустил новые повышения ставок ЕЦБ в случае шоков в экономике

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Европейский центробанк может провести еще одно или два повышения ключевых процентных ставок в случае "дополнительных шоков" в экономике, считает глава Национального банка Австрии Роберт Хольцман.

Цикл ужесточения денежно-кредитной политики может завершиться, если "все пойдет хорошо", но "если появятся дополнительные шоки, и та информация, которая у нас есть, окажется неверной, мы можем повысить ставки еще один раз или может быть дважды", сказал он CNBC.

"Мы все еще находимся в периоде, когда мы не знаем, как долго займет путь до желаемой инфляции и нужны ли будут новые подъемы ставок", - добавил Хольцман.

В сентябре ЕЦБ повысил ставки в 10-й раз подряд, ставка по депозитам теперь составляет 4%. Регулятор также допустил возможность паузы в цикле подъема ставок.