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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла максимума с 2011 года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних гособлигаций Германии в понедельник поднялась до максимальной отметки с июля 2011 года – выше 2,8% годовых.

Все больше трейдеров полагают, что крупнейшим центральным банкам придется сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительный период времени, чем это предполагалось ранее, для сдерживания инфляции, пишет Trading Economics.

В середине сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, в том числе базовую ставку по кредитам – до 4,5% годовых. При этом в сообщении по итогам заседания говорилось, что "в соответствии с текущими оценками совет управляющих ЕЦБ полагает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение достаточно длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю".

Следующее заседание ЕЦБ состоится 26 октября.

Внимание участников рынка на этой неделе будет сосредоточено на данных об изменении потребительских цен в сентябре в Германии и еврозоне в целом, которые будут опубликованы соответственно в четверг и в пятницу.

Германия
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