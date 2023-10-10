МВФ повысил прогноз роста ВВП Армении в 2023г до 7%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Армении в 2023 году на уровне 7%, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook. Navigating Global Divergences), опубликованном фондом во вторник.

В апреле МВФ ожидал роста ВВП республики в этом году на 5,5%.

В будущем году, по прогнозам фонда, армянская экономика продемонстрирует рост на 5%, а в 2028 году - на 4,5% (оба показателя соответствуют апрельскому прогнозу).

В госбюджете Армении на 2023 год заложен рост ВВП на уровне 7%. Экономика страны в 2022 году выросла на 14,2%.