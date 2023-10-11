Глава "Сургутнефтегаза" уверен в сохранении суточной добыче в 152 тыс. т до конца года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Текущая суточная добыча нефти "Сургутнефтегаза" - 152 070 тонн в сутки, компания продолжит держать эту планку до конца года, сообщил журналистам ее глава Владимир Богданов.

Он отметил, что "Сургутнефтегаз", как и все НК, ранее снизил производство нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Богданов уверен в способности "Сургутнефтегаза" продолжать держать уровень добычи нефти. Он не видит особых проблем с тем, что компания частично работает на истощенных месторождениях, поскольку в отрасли появляются новые технологии и идеи.

"Другие технологии, другие взгляды появляются. Мы будем поддерживать добычу за счет новых технологий, новых взглядов на извлечение нефти. Для (внедрения - ИФ) новых технологий нужно новое оборудование, новые химические реагенты, новые ресурсы - это поднимает себестоимость (добычи - ИФ). И, конечно, должен быть баланс с другими расходами, в том числе с налогообложением", - добавил он.

По словам Богданова, "Сургутнефтегаз" вводит и новые активы, в частности, на юге ХМАО. Также он отметил активность в Восточной Сибири, добавив, что компания будет и дальше развивать проекты в регионе.

"То, что мы создали здесь - это большое достижение. И для наращивания добычи нефти, и для жизни и работы людей. Очень важный показатель - люди хотят продолжать работать даже в самых удалённых регионах, это дорогого стоит. Будем и дальше развивать".