Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

"Сургутнефтегаз" все объемы бензина и ДТ на внутренний рынок продает через биржу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" все объемы бензина и дизельного топлива на внутренний рынок России продает через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ), сообщил замглавы компании Николай Киселев на мероприятии, организованном СПбМТСБ на "Российской энергетической неделе".

"Сургутнефтегаз весь бензин и ДТ на внутреннем рынке России на 100% продает на бирже. Это осуществляется в соответствии с торговой политикой компании, согласованной регуляторами", - сказал он.

Киселев также добавил, что и другой ассортимент Киришского НПЗ (входит в "Сургутнефтегаз") реализуется на бирже.

СПбМТСБ Сургутнефтегаз Киришский НПЗ Николай Киселев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак ожидает в 2023 году рекордный рост глобального спроса на нефть

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

С Microsoft потребовали доначисления налогов на $28,9 млрд

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

Производители предложили поднять минимальные цены на водку на 7%

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Brent подешевела до $85,6 за баррель

Рубль заметно укрепился после подписания указа о продаже валютной выручки

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });