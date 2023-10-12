"Сургутнефтегаз" все объемы бензина и ДТ на внутренний рынок продает через биржу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" все объемы бензина и дизельного топлива на внутренний рынок России продает через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ), сообщил замглавы компании Николай Киселев на мероприятии, организованном СПбМТСБ на "Российской энергетической неделе".

"Сургутнефтегаз весь бензин и ДТ на внутреннем рынке России на 100% продает на бирже. Это осуществляется в соответствии с торговой политикой компании, согласованной регуляторами", - сказал он.

Киселев также добавил, что и другой ассортимент Киришского НПЗ (входит в "Сургутнефтегаз") реализуется на бирже.