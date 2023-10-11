РФ продлила исключение из продэмбарго молочной сыворотки для детских смесей

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на год продлевает исключение из перечня продовольственного эмбарго молочной сыворотки для производства детских смесей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин - о продлении продэмбарго еще на один год, до 31 декабря 2024 года.

18 сентября указ о продлении продэмбарго на год подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о деминерализованной сухой молочной сыворотке с уровнем деминерализации 90%, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока).

В настоящее время в РФ основной объем изготавливаемой сыворотки имеет уровень деминерализации 50-70%. Этот товар используется в пищевой промышленности, но не отвечает нормативным требованиям для использования в производстве продуктов детского питания.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

РФ вывела эту сыворотку из-под продэмбарго в 2021 году. Затем эта мера была продлена на 2022 год. В 2021 году был разрешен ввоз 2 тыс. тонн такой сыворотки, в 2022 году - 3 661 тонны.