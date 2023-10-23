Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Минсельхоз предложил снизить импорт сыворотки для детского питания из санкционных стран

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает установить квоту в 580 тонн на ввоз в РФ в 2024 году молочной деминерализованной сухой сыворотки, сообщается в проекте приказа ведомства, размещенном на сайте подготовки нормативно-правовых актов.

Речь идет о сыворотке с уровнем деминерализации 90% (код ТН ВЭД ЕАЭС 0404), поставляемой из стран, на которые распространяется российское продуктовое эмбарго (действует с августа 2014 года). Она предназначается для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также для промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску этой продукции.

Это самый маленький объем со времени вывода деминерализованной сыворотки из-под продэмбарго в 2021 году. В 2023 году разрешено ввезти 1,5 тыс. тонн, в 2022 году - 3 661 тонну, в 2021 году - 2 тыс. тонн.

ЭкономикаРФ продлила исключение из продэмбарго молочной сыворотки для детских смесейРФ продлила исключение из продэмбарго молочной сыворотки для детских смесейЧитать подробнее

Как сообщалось, в настоящее время в РФ основной объем изготавливаемой сыворотки имеет уровень деминерализации 50-70%. Этот товар используется в пищевой промышленности, но не отвечает нормативным требованиям для применения в производстве продуктов детского питания.

Производителями сыворотки со степенью деминерализации 90% являются страны - изготовители сыров. Это прежде всего Франция, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Аргентина, Белоруссия и Новая Зеландия.

По оценке Минсельхоза, общая потребность РФ в этой сыворотке оценивается в 3 тыс. тонн в год. Ее выпуск наладила компания "Сыры Кубани" (входит в Агрокомплекс им. Ткачева), которая в прошлом году уже произвела 1 тыс. тонн и продолжает наращивать мощности. Основным поставщиком является Белоруссия.

Как заявляла в апреле этого года первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, не исключено, что в течение двух лет российские компании могут нарастить производство до 2 тыс. тонн. Таким образом, РФ будет полностью обеспечена своей сывороткой для производства заменителей грудного молока.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent торгуется у $91,87 за баррель

Toyota скоро освоит массовый выпуск электромобильных аккумуляторов нового поколения

"Фармасинтез" планирует использовать технологии китайской Gan & Lee в производстве инсулина

В Евросоюзе задумались о продлении потолка цен на газ

В Евросоюзе задумались о продлении потолка цен на газ

Chevron приобретет конкурирующую Hess за $53 млрд

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

В правительстве изучают три варианта прогноза перевозок по Севморпути

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

Brent подешевела до $91,12 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });