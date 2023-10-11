Инфляция в РФ в сентябре составила 0,87%, годовая ускорилась до 6%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в сентябре 2023 года составила 0,87% после 0,28% в августе, 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-сентябрь 2023 года цены в РФ выросли на 4,6%.

Инфляция в сентябре 2023 года превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,7%. При этом месячная инфляция в сентябре стала максимальной с апреля 2022 года (тогда она равнялась 1,56%). Именно для сентября, когда обычно еще действует сезонный фактор в виде удешевления или минимального удорожания плодоовощной продукции, инфляция стала максимальной с сентября 2000 года (тогда она равнялась 1,32%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2023 года ускорилась до 6,00% (аналитики ожидали 5,8%) с 5,15% на конец августа, 4,3% на конец июля, 3,25% на конец июня, 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля, 3,51% на конец марта после 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2023 года составил 100,92% (в августе 2023 года - 100,75%). В годовом выражении базовый индекс цен в сентябре вырос до 104,59% со 103,95% в августе.

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,86% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 4,87%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в сентябре на 0,24% (в годовом выражении - выросла в цене на 25,87%).

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 1,09% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 4,56%).

Услуги в сентябре подорожали в среднем на 0,61% (в годовом выражении - подорожали на 9,66%).

Цены на куриные яйца в сентябре выросли на 7,83%, мясо курс - 5,67%, подсолнечное масло - на 2,74%,

В сентябре рост цен отмечался на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на помидоры - на 21,7%, бананы - на 19,3%, огурцы - на 13,2%, апельсины - на 12,2%, чеснок - на 3,7%, груши - на 3,6%. В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 22,7%, морковь - на 17,6%, картофель - на 13,9%, лук репчатый - на 13,5%, яблоки - на 9,6%, виноград - на 7,1%, свеклу столовую - на 6,6%.

В сентябре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на газовое моторное и дизельное топливо - на 6,2%. Цены на бензин автомобильный выросли на 2,1%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 октября.

Инфляция в РФ с 3 по 9 октября ускорилась до 0,24% с 0,21% с 26 сентября по 2 октября после 0,28% с 19 по 25 сентября, 0,13% с 12 по 18 сентября.

С начала месяца прирост цен к 9 октября составил 0,3%, с начала года - 4,91%.

Из данных за 9 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 октября ускорилась до 6,26% с 6,00% на конец сентября, если ее высчитывать из недельной динамики, и также ускорилась до 6,26%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

За период с 3 по 9 октября 2023 г. выросли цены: на яйца куриные - на 3,8%, мясо кур - на 1,3%, баранину, сосиски, сардельки - на 0,9%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 0,2%, в том числе на огурцы - 4,2%, яблоки - 2,6%, картофель - 2,5%, капусту белокочанную - 2,3%, морковь - 1,9%, свеклу столовую - 1,0%. В то же время цены на помидоры выросли на 7,0%, бананы - на 2,7%, лук репчатый - на 0,1%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины - на 1,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,1%.

Из непродовольственных товаров выросли цены: на легковые автомобили отечественные - на 0,8%, телевизоры - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный снизились на 0,5%, дизельное топливо - на 0,4%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась за неделю на 5,6%.

Как сообщалось, Банк России 15 сентября на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%, а также вернул в заявление по итогам совета директоров жесткий сигнал о своих действиях на будущее.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

ЦБ 15 сентября повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 6,0-7,0% с 5,0-6,5%, сохранив прогноз в 4,0% на 2024 год.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год сразу до 7,5% (что выше даже нового прогноза ЦБ) с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год повысило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2023 году составляет 6,6% (вырос с 6,4% по опросу в начале сентября), по инфляции в 2024 году - 5,1% (вырос с 4,8%).

Консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2023 года вырос до 13,75% (большинство экономистов ждет повышения ставки к концу года до 14,0%, но есть и те, кто рассчитывает на неизменность ставки) с 12,0% по опросу месячной давности. Консенсус по ключевой ставке на конец 2024 года также подрос до 10,0% с 9,25% по опросу месяц назад.