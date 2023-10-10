В ЦБ предупредили о рисках мягкой ДКП на фоне инфляционных и девальвационных ожиданий

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Несоответствие размера процентных ставок уровню инфляционных и девальвационных ожиданий чревато самоподдерживающимся ослаблением курса валюты по "турецкому сценарию", считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он заявил об этом в комитете Госдумы по финансовому рынку.

"Спрос не должен быть фактором, который сдерживает выпуск, безусловно, но спрос и не должен становиться источником постоянного инфляционного давления. И одним из средств и маховиков такого постоянного избыточного инфляционного давления может стать и самоподдерживающееся ослабление обменного курса", - заявил Заботкин.

"Это, когда ослабление рубля увеличивает девальвационные ожидания, и при этом процентные ставки по национальной валюте недостаточны, чтобы компенсировать эти опасения граждан и компаний", - добавил он.

Он отметил, что в такой ситуации растет переток сбережений граждан и денежных остатков компаний в иностранные валюты и активы, что еще больше ослабляет национальную валюту.

"Как это происходит, хорошо видно по турецкой лире за последние несколько лет. Властям Турции, несмотря на множество мер, пока не удается переломить этот девальвационный тренд... За годы очень мягкой и макроэкономической политики в целом, и процентных ставок гораздо ниже фактической инфляции вот этот маховик девальвационных ожиданий раскрутился так быстро, что остановить его теперь крайне сложно", - заявил Заботкин.

Самоподдерживающееся ослабление любой валюты - это результат того, что уровень процентных ставок не соответствует уровню инфляционных и девальвационных ожиданий, отметил он.

Отвечая на вопрос, соответствует ли уровень процентных ставок в России тому, чтобы избежать этого риска, он сказал: "Будем оценивать это на предстоящем заседании".

На валютный рынок и курс влияет именно сам факт перехода денежных средств граждан и компаний из рублей в иностранные активы, а не то, где эти денежные средства и активы находятся, подчеркнул Заботкин.

"Если инфляционные и девальвационные ожидания возрастают, то требуется более высокая процентная ставка, чтобы пресечь вот это раскручивание валютизации сбережений и самоподдерживающуюся девальвацию", - отметил он.

Высокая волатильность курса рубля сохраняется не первый месяц, она отражает то, что "происходит колебание внешних условий, на которые курс реагирует", добавил зампред ЦБ.

В целом на курс оказывает влияние снизившийся экспорт и быстрорастущий импорт, стимулируемый внутренним спросом, сообщил Заботкин.

"Наши экспортные возможности существенно снизились. Пока они особенно не расширяются. На это влияют и санкции, и наши добровольные экспортные ограничения по части номенклатуры, и замедление мировой экономической активности", - сказал он.

Одновременно с этим происходит быстрое расширение рублевого спроса на импорт, напрямую подпитываемый ростом внутреннего спроса. "Даже при неизменном, а уж тем более при снижающемся экспорте, такая сравнительная динамика влечет за собой ослабление обменного курса", - добавил зампред ЦБ.

"Мы считаем в связи с этим, что ослабление рубля в последние месяцы следует рассматривать не как самостоятельный автономный фактор усиления инфляции, как это происходит, например, при резком снижении мировых сырьевых цен, а как важный и во многом опережающий индикатор возросшего устойчивого спроса, инфляционного давления в экономике. И наша задача добиться того, чтобы рост внутреннего спроса соответствовал производственным возможностям в экономике, ее возможностям по импорту, который определяется экспортом", - подчеркнул Заботкин.