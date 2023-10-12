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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

НОВАТЭК в III квартале увеличил продажи газа на 4,2%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в третьем квартале 2023 года увеличил продажи газа по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года на 4,2% – до 16,87 млрд куб. м, сообщила компания.

В том числе реализация в РФ выросла на 3,7% до 14,79 млрд куб. м, продажи газа на международных рынках увеличились на 7,6% до 2,09 млрд куб. м.

В третьем квартале 2023 года добыча углеводородов составила 154,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 19,76 млрд куб. м природного газа (-0,9%) и 3,00 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть) (1,3%).

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК в третьем квартале вырос на 1,1% до 3,3 млн тонн. На комплексе в Усть-Луге переработано 1,7 млн тонн стабильного газового конденсата (+0,6%).

По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге в третьем квартале 2023 года составил 1,8 млн тонн, в том числе 1,2 млн тонн нафты, 0,3 млн тонн керосина, 0,3 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 0,6 млн тонн, стабильного газового конденсата - 0,9 млн тонн.

По состоянию на 30 сентября 2023 года 1,5 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,3 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

НОВАТЭК
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