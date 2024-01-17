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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"НОВАТЭК" в 2023 году увеличил добычу газа и жидких углеводородов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в 2023 году увеличил добычу газа на 0,3% - до 82,39 млрд кубометров, добыча жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть) выросла на 3,6% - до 12,37 млн тонн, сообщила компания.

По сравнению с 2022 годом производство углеводородов увеличилось на 6 млн б.н.э., или на 0,9%.

По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 млрд куб. м, что на 2,7% выше аналогичного показателя за 2022 год.

В IV квартале 2023 года производство газа компанией увеличилось на 0,4% по сравнению с тем же кварталом 2022 года - до 21,4 млрд кубометров, добыча ЖУВ выросла на 3,1% - до 3,3 млн т, а реализация газа снизилась почти на 5% - до 21,1 млрд кубометров.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК вырос на 1,2% и составил 13,4 млн тонн. На комплексе в Усть-Луге объем переработки стабильного газового конденсата вырос на 0,4% и составил 7 млн тонн, сообщает компания.

По предварительным данным, общий объем реализации жидких углеводородов в 2023 году составил 15,9 млн тонн, что на 0,3% выше аналогичного показателя за 2022 год.

По состоянию на 31 декабря 2023 года 1,1 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,3 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

СПГ НОВАТЭК Пуровский ЗПК Усть-Луга
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