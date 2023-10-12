ОПЕК+ в сентябре отставала от плана по добыче нефти на 540 тыс. б/с

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в сентябре добывали 36,38 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 36,92 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана с учетом всех добровольных ограничений по итогам прошедшего месяца составило 540 тыс. б/с. Относительно августа страны альянса увеличили нефтепроизводство на 450 тыс. б/с.

Так, добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в сентябре составила 23,14 млн б/с, что на 240 тыс. б/с меньше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 300 тыс. б/с ниже разрешенного уровня - 14,93 млн б/с (13,24 млн б/с без учета Мексики - ИФ).

По оценке МЭА, крупнейшим производителем альянса остается Россия: ее добыча который месяц подряд на стабильном уровне в 9,5 млн б/с. Другой крупнейший нефтепроизводитель ОПЕК+ - Саудовская Аравия - добывал на уровне 9 млн б/с, что на 70 тыс. б/с выше, чем в августе.

Существенный прирост добычи относительно августа зафиксирован в Нигерии - на 170 тыс. б/с, до 1,35 млн б/с, а также в Казахстане - на 130 тыс. б/с, до 1,58 млн б/с.

Агентство отмечает, что решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года продолжит держать мировой рынок в состоянии "существенного дефицита". По оценке МЭА, предложение стран ОПЕК+ до конца года будет ниже потребностей в нем на 1,3 млн б/с.