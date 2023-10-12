ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти на 273 тысячи б/с

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти на 273 тысяч баррелей в сутки - до 27,755 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Наибольший прирост обеспечен Нигерией - на 141 тысячу б/с, Саудовской Аравией - на 82 тысячи б/с, Кувейтом - на 25 тысяч б/с. Иран, находящийся под американскими санкциями, продолжил наращивать добычу, увеличив ее в сентябре на 15 тысяч б/с.

По расчетам "Интерфакса", уровни августа оказались на 2,62 млн б/с ниже установленных квот по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

Кроме квот ряд стран взяли на себя добровольные обязательства снизить производство. С учетом этих обязательств уровень добычи нефти странами ОПЕК, участвующими в соглашении ОПЕК+, был на 576 тысяч б/с ниже плана по сравнению с 795 тысячами б/с в августе.

В дополнение к установленным ограничениям ряд стран ОПЕК+ добровольно с мая по декабрь 2023 года снижают добычу еще на 1,66 млн б/с (из них страны ОПЕК - на 1 млн б/с): Саудовская Аравия - на 500 тысяч б/с, ОАЭ - на 144 тысячи б/с, Ирак - на 211 тысяч б/с, Кувейт - на 128 тысяч б/с, Алжир - на 48 тысяч б/с, Габон - на 8 тысяч б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о планах снизить свою добычу в июле, а затем в августе и до конца года еще на 1 млн б/с - до 9 млн б/с.