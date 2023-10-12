EasyJet возобновит выплату дивидендов после сильных результатов IV финквартала

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc намерен возобновить выплату дивидендов после трехлетнего перерыва на фоне сильных результатов летнего сезона.

Согласно предварительным данным за четвертый квартал 2023 фингода, завершившийся 30 сентября, доналоговая прибыль без учета разовых факторов - ключевой показатель easyJet – составила 650-670 млн фунтов стерлингов ($800-824 млн), что является рекордным уровнем.

Выручка easyJet в четвертом финквартале увеличилась до 3,12 млрд фунтов с 2,52 млрд фунтов годом ранее, говорится в сообщении компании.

По итогам всего фингода доналоговая прибыль без учета разовых факторов составила 440-460 млн фунтов, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют этот показатель на уровне 463,3 млн фунтов. В прошлом фингоду авиакомпания зафиксировала доналоговый скорректированный убыток в 178 млн фунтов.

В easyJet отмечают, что летний сезон для компании был рекордным, и сохранение позитивного импульса дает ей возможность ставить новые амбициозные среднесрочные цели, приобретать дополнительные самолеты и возвращаться к выплате дивидендов.

Компания возобновит выплату дивидендов в начале 2024 года, она направит на эти цели 10% скорректированной доналоговой прибыли за 2023 фингод. По итогам 2024 года на выплату дивидендов, как ожидается, будет направлено 20% прибыли.

В последний раз авиаперевозчик выплачивал дивиденды по итогам 2019 фингода.

EasyJet также сообщила в четверг, что договорилась о покупке у Airbus 157 самолетов и может в дальнейшем приобрести еще 100 лайнеров.

Акции easyJet теряют в цене 4,3% в ходе торгов в Лондоне. С начала текущего года их стоимость выросла на 28,8%.