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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

РФ обсуждает рост поставок газа в Республику Сербскую до 1,5 млрд куб. м в год

Это станет возможным при условии строительства газовой генерации в республики

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия обсуждает перспективы увеличения поставок газа в Республику Сербскую до 1,5 млрд кубометров в год, это станет возможным при условии строительства газовой генерации в республике, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Сейчас они получают порядка 30-40 млн куб м в год, а если будет строиться газовая генерация, тогда эти объемы могут увеличиться до 1-1,5 млрд кубометров в год", - сказал Новак.

Он отметил, что сроки реализации данных планов пока не зафиксированы. "Там есть определенные проблемы с принятием решения в целом, но в целом все стороны заинтересованы, чтобы строить и расширять этот газопровод", - добавил вице-премьер РФ.

Ранее правительство РФ сообщило, что Новак в рамках РЭН провел переговоры с председателем правительства Республики Сербской Радованом Вишковичем. Стороны обсудили возможность заключения долгосрочного контракта на поставку российского газа, а также расширение мощностей НПЗ "Брод".

Александр Новак Республика Сербская
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