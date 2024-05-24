Брюссель напомнил Республике Сербской о санкциях за сепаратизм

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обеспокоены инициативами Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), направленными на подрыв единства страны, заявил на брифинге в Брюсселе Петер Стано, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"К сожалению, уже не в первый раз мы слышим подобные заявления. Европейский союз и его страны-участницы очень ясно высказались в декабре прошлого года (на саммите ЕС - ИФ). Они напомнили о своих обязательствах по отношению к Боснии и Герцеговине, у которой есть европейская перспектива в качестве единой суверенной страны. Государства ЕС выразили обеспокоенность законодательством и инициативами республики, которая предпринимает сепаратистские действия и угрожает единству страны", - сказал Стано.

Он напомнил, что страны ЕС настаивали, что территориальную целостность и конституционный порядок Боснии и Герцеговины следует уважать.

"Любые действия, противоречащие принципам, сформулированным государствами-членами в их постановлении, будут иметь последствия. У нас имеется санкционный режим в отношении лиц, подрывающих единство и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. И в марте мы вновь подтвердили действие этого санкционного режима, который продлили на дополнительный период", - сообщил Стано.

Правительство Республики Сербской на заседании 23 мая объявило о том, что в течение последующих 30 дней подготовит соглашение о мирном размежевании с Федерацией Боснии и Герцеговины (известной также как Мусульмано-Хорватская Федерация).

Эти два субъекта являются составными частями федеративного государства Босния и Герцеговина.

"Мы не желаем конфликтов. Это не отделение, мирное размежевание не является отделением. Поскольку некто обвиняет наш народ в совершении геноцида, у нас нет оснований для того, чтобы жить вместе с ними", - заявил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. Он добавил, что инициатива, предложенная на заседании правительства, связана с рассмотрением на Генеральной Ассамблее ООН резолюции о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом.