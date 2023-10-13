Потребительские цены в Китае в сентябре не изменились, ожидался рост на 0,2%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре не изменились относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Между тем аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Стоимость продуктов питания в прошлом месяце упала на 3,2% (после снижения на 1,7% в августе). В непродовольственном секторе цены выросли на 0,7% (на 0,5%), в том числе одежда подорожала на 1,1% (на 1%). Плата за медицинские услуги увеличилась на 1,3% (на 1,2%), в то время как темпы роста цен на образовательные услуги остались на уровне 2,5%. Транспортные услуги подешевели на 1,3% после снижения на 2,1% в августе.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в сентябре составила 0,8% третий месяц подряд. Это самый высокий показатель с января.

В сентябре относительно предыдущего месяца индекс CPI вырос на 0,2%. Эксперты ожидали сохранения темпов роста показателя на августовском уровне 0,3%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 2,5% в годовом выражении. Падение наблюдалось уже двенадцатый месяц, однако темпы снижения замедлились до самого слабого уровня с марта.

Эксперты предполагали, что индекс PPI опустится на 2,4%. В августе он уменьшился на 3%.

Индекс PPI в сентябре повысился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель вырос второй месяц подряд, в августе он увеличился на 0,2%.

В январе-сентябре цены производителей упали на 3,1% относительно аналогичного периода 2022 года.