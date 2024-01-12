Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Потребительские цены в Китае в декабре снизились третий месяц подряд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре 2023 года уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,4%.

Дефляция в КНР отмечена по итогам третьего месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года. В ноябре потребительские цены в стране опустились на 0,5%, в октябре - на 0,2%.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в декабре вырос на 0,1% (-0,5% в ноябре).

Цены на продукты питания в Китае в декабре упали на 3,7% в годовом выражении (4,2% в ноябре). Снижение отмечено шестой месяц подряд, однако в декабре оно было самым слабым с сентября. Стоимость свинины снизилась на 26,1%, яиц - на 7%, молока - на 0,9%, свежих фруктов - на 0,3%. Пищевые масла подорожали на 0,4%, свежие овощи - на 0,5%.

Непродовольственные товары подорожали в прошлом месяце на 0,5%, в том числе, одежда - на 1,4%.

Цены на жилье повысились на 0,3%, на медицинские услуги - на 1,3%, на образовательные - на 1,8%, на транспортные - снизились на 2,2%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли в декабре на 0,6%, как и месяцем ранее.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,7% в годовом выражении (-3% в ноябре). Снижение отмечено по итогам 15-го месяца подряд.

Индекс PPI в декабре опустился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

По итогам всего 2023 года потребительские цены в Китае увеличились на 0,2%, цены производителей упали на 3%.

CPI PPI Китай ГСУ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря

Китай нарастил экспорт автомобилей в 2023 году на 64%

Brent подорожала до $78,78 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке

ЦБ еще год не будет наказывать банки за работу с клиентами с заблокированными сайтами

Золото дешевеет на данных об ускорении инфляции в США

Золото дешевеет на данных об ускорении инфляции в США

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 74 копейки, евро - на 84,25 копейки

Посол России в Эквадоре не ждет проблем с поставками бананов

Посол России в Эквадоре не ждет проблем с поставками бананов

Семья основателя Samsung продала акции на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Семья основателя Samsung продала акции на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Х5 отчиталась о восстановлении поставок курятины в магазины в регионах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });