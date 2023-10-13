ЧМК расширил совет директоров до девяти человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел") на внеочередном собрании 11 октября досрочно прекратили полномочия совета директоров общества и избрали его новый состав, говорится в сообщении ЧМК.

Количественный состав совета директоров утвержден из 9 человек. Персональный состав не раскрывается.

Также акционеры внесли изменения и дополнения в устав общества.

Как сообщалось, на годовом собрании в июне этого года акционеры выбрали совет директоров из 7 человек. Его персональный состав также не раскрывался.

На годовом собрании в 2022 году совет директоров ЧМК был переизбран в прежнем составе. Как и в предыдущий год в него вошли Анатолий Щетинин, Антон Левада, Максим Жиргалов, Андрей Пономарев, Игорь Хороший, Александр Капралов, Алексей Толстиков.

Сообщалось также, что в июле этого года на ЧМК был назначен новый генеральный директор - Алексей Толстиков, который ранее занимал должность директора производственной службы предприятия. Прежний гендиректор Анатолий Щетинин руководил предприятием с 2016 года.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката. Уставный капитал ЧМК составляет 3 161 965 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.