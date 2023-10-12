Избран председатель совета директоров "ВСМПО-Ависмы"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" на заседании 11 октября избрал председателя и его заместителя, сообщила компания.

Одновременно были избраны члены и председатели инвестиционного комитета совета директоров, комитетов по аудиту и по вознаграждениям.

Состав совета директоров не раскрывается.

Как сообщалось, акционеры корпорации на внеочередном собрании 24 августа досрочно прекратили полномочия действующего совета директоров и утвердили новый совет, состав которого также не разглашался.

В июле 2023 года гендиректором ПАО был утвержден Дмитрий Трифонов, с 2012 года возглавлявший филиал "Ависма" в Пермском крае. В апреле этот пост досрочно покинул Дмитрий Осипов. До назначения нового руководителя эти обязанности были возложены на первого заместителя гендиректора - исполнительного директора "ВСМПО-Ависмы" Николая Мельникова.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. В настоящее время информация об акционерах на сайте компании отсутствует.