Акционеры золотодобытчиков Newcrest и Newmont одобрили слияние

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Акционеры австралийской Newcrest 13 октября одобрили слияние с крупнейшим мировым золотодобытчиком Newmont, сообщила компания. 11 октября сделку одобрили акционеры самого Newmont.

По условиям сделки, акционеры Newcrest должны получить 0,4 акции Newmont за одну свою бумагу, а также специальные дивиденды в размере $1,1 на акцию. По состоянию на май, когда компании согласовали условия сделки, Newcrest была оценена для нее в 26,2 млрд австралийских долларов, или $17,5 млрд. Сейчас, с учетом падения котировок Newmont, сумма сделки около $15 млрд, что все же делает ее крупнейшей в секторе.

Для закрытия сделки еще необходимо получить разрешение Федерального суда Австралии, слушания назначены на 17 октября. Если суд одобрит сделку, Newcrest планирует выплатить спецдивиденды 27 октября. Торги акциями Newcrest на биржах Австралии, Канады и Папуа-Новой Гвинеи прекратятся 26 октября. Акции в пользу акционеров Newcrest Newmont выпустит в начале ноября. Ранее Newcrest сообщала, что ждет закрытия сделки до конца года.

В 2019 году корпорация Newmont купила золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы группы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.

Newcrest входит в топ-10 крупнейших золотодобытчиков мира. Компания владеет рудниками в Австралии, Папуа-Новой Гвинее, Канаде.