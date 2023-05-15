Руководство золотодобытчика Newcrest поддержало слияние с Newmont за $17,5 млрд

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров австралийской Newcrest Mining Ltd. единогласно рекомендовал акционерам принять предложение американской золотодобывающей корпорации Newmont Corp. о покупке компании.

Если сделка состоится, акционеры получат 0,4 акции Newmont за одну бумагу Newcrest, а также специальные дивиденды в размере до $1,1 на акцию, говорится в пресс-релизе австралийской компании.

Таким образом, акции Newcrest будут оценены в 29,27 австралийского доллара, что составляет премию в размере более 30% относительно февральской цены до появления новостей об интересе со стороны Newmont. Акционеры Newcrest будут владеть 31% объединенной компании.

Стоимость всей компании оценена в 26,2 млрд австралийских долларов ($17,5 млрд). В середине апреля, когда Newmont опубликовала свое предложение, оценка достигала $19,5 млрд, однако с тех пор сумма уменьшилась за счет снижения котировок акций американской компании. Сделка может стать одной из крупнейших в отрасли.

Акции Newcrest дорожают на 1,5% на торгах в Сиднее в понедельник.

В 2019 году Newmont купила золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы группы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.

Newcrest входит в топ-10 крупнейших золотодобытчиков мира. Компания владеет рудниками в Австралии, Папуа-Новой Гвинее, Канаде.