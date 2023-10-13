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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Аналитики ждут роста производства никеля в мире вырастет на 11,7% в 2023 году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Производство первичного никеля в мире в 2023 году увеличится на 11,7% и достигнет 3,417 млн тонн, прогнозирует Международная исследовательская группа по никелю (INSG).

По итогам прошлого года показатель составлял 3,06 млн тонн.

В 2024 году ожидается дальнейшее повышение выпуска - до 3,713 млн тонн. Эти оценки не учитывает возможность каких-либо существенных перебоев в работе предприятий.

Мировое потребление первичного никеля в текущем году ожидается на уровне 3,195 млн тонн против 2,957 млн тонн в 2022 году (повышение на 8%), прогнозирует INSG. В следующем году предполагается увеличение до 3,474 млн тонн.

Таким образом, глобальный рынок никеля будет оставаться профицитным. Переизбыток металла в прошлом году составил 104 тысячи тонн, в этом году оценивается в 223 тысячи тонн, в 2024 году - в 239 тысяч тонн.

"На мировую экономику положительно повлияло открытие экономики Китая и снижение цен на энергоносители в начале 2023 года, но ужесточение денежно-кредитной политики и более высокие процентные ставки, нацеленные на борьбу с инфляцией, оказывают влияние на доверие бизнеса и потребителей", - отмечается в сообщении INSG.

По предварительным данным World Stainless Association, производство нержавеющей стали в мире в первом полугодии снизилось на 0,9% в годовом исчислении - до 26,7 млн тонн. INSG ожидает восстановления во втором полугодии с дальнейшим ростом в 2024 году на фоне увеличения использования никеля в аккумуляторах для электромобилей.

INSG - независимая межправительственная организация, основанная в 1990 году, она находится в Лиссабоне (Португалия). В группу входят страны-производители и потребители никеля: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз.

INSG
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