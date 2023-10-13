Выручка "Газпрома" от дополнительной индексации тарифов составит до 130 млрд рублей в год

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Выручка Газпрома от дополнительной индексации тарифов на газ в 2024-2026 годах. составит порядка 120-130 млрд рублей в год, при этом в бюджет через запланированный механизм корректировки НДПИ будет изъято более 90% этих средств, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в думском комитете по бюджету .

На заседании рассматривались поправки в Налоговый кодекс (№ 448566-8), внесенные в рамках "бюджетного пакета" 29 сентября.

"Какой объем дополнительных доходов в "Газпроме" ожидается в связи с индексацией тарифа? Какой объем предполагается увеличения выручки? И, соответственно, какой объем предполагается изъять в виде НДПИ, после повышения НДПИ", - спросила Сазанова депутат Оксана Дмитриева.

"Там будет изъято практически больше 90%, а дополнительный объем приблизительно будет порядка 120-130 млрд рублей в среднем в год", - ответил Сазанов.

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