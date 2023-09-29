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НДПИ для независимых производителей газа предложено увеличивать быстрее, чем "Газпрому"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предложило повысить коэффициент Ккг, который характеризует изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в большей величине для независимых производителей, чем для "Газпрома".

Как говорится в законопроекте, размещенном на сайте Госдумы, показатель Ккг для собственников Единой системы газоснабжения в I половине 2024 года будет установлен в размере 303, для независимых - 555, во II полугодии 2024 года коэффициент для "Газпрома" вырастет до 454, для независимых - до 706, с 1 января 2025 года для ставки "Газпрома" коэффициент вырастет до 428, для независимых - 779, во II полугодии 2025 года концерну будет установлен коэффициент - 448, независимым - 799, начиная с 1 января 2026 года коэффициенты будут 464 и 863 соответственно.

Как сообщалось, коэффициент Ккг был внесен в расчет ставки НДПИ с января 2023 года. С января 2023 года по 30 июня 2024 года он составляет 134, с 1 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г. - 285, с 1 июля 2025 г. - 305.

Минфин ожидает дополнительные доходы в бюджет от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу в размере 257,2 млрд рублей.

В документе отмечены две строки: "увеличение ставки НДПИ на газ на коэффициент Ккг, направленное на зачисление в бюджет части дополнительных доходов компаний, связанных с индексацией тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, с февраля 2023 года" - по нему увеличение поступлений в 2024 году по сравнению с 2023 годом составит 34,5 млрд рублей, в 2025 году - 49,6 млрд рублей, в 2026 году - 6,1 млрд рублей.

Другой строкой выделено "увеличение ставки НДПИ на газ на коэффициент Ккг, направленное на зачисление в бюджет части дополнительных доходов компаний, связанных с индексацией тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в 2024 и 2025 годах": в 2024 году - 121,7 млрд рублей, в 2025 - 26,2 млрд рублей, в 2026 - 19,1 млрд рублей.

Как сообщалось в прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, с 1 декабря 2024 года планируется увеличить оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, на 10%. Кроме того, с 1 июля 2024 года оптовые цены для всех категорий промышленности будут проиндексированы на 11,2% (а не 8%, как планировалось ранее), в 2025 году - на 8,2% (а не 8%).

Газпром Минфин Правительство
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