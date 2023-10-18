Путин заявил, что товарооборот РФ и КНР по итогам 2023 года превысит $200 млрд

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в $200 млрд по объему товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд (долларов США - ИФ) товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", - сказал Путин, выступая на российско-китайских переговорах в среду.

Он также отметил, что в нынешних непростых условиях "особенно востребована тесная внешнеполитическая координация", и именно так выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай.

"И сегодня мы это все обсудим. Все, в том числе, двусторонние наши отношения", - добавил Путин.

Он поздравил "всех китайских друзей" с 74-й годовщиной образования КНР.

"Следующий год будет юбилейным как для вашей страны, так и для дипломатических отношений между нашими странами", - сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического шелкового пути, выдвинутая 10 лет назад, получила "очень хорошее развитие".

"У Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас, за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество", - сказал Путин, обращаясь перед началом переговоров к председателю КНР Си Цзиньпину.

Китайский лидер в своем приветственном слове отметил, что президент РФ уже в третий раз принимаете участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", "что демонстрирует поддержку российской стороной данной инициативы".

"В ходе моего визита в марте по вашему приглашению в Россию, это мой первый визит после переизбрания, мы наметили ориентиры развития двусторонних отношений, провели содержательный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем. С удовлетворением отмечаю, что правительства, министерства и ведомства, регионы Китая и России напряженно работают над реализацией достигнутых нами важных договоренностей", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что между Китаем и Россией "неуклонно укрепляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие".