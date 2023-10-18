Путин в среду проведет переговоры с Си Цзиньпином

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в третьем международном форуме "Один пояс, один путь", "на полях" которого проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Это будет уже вторая личная встреча глав России и КНР в текущем году. Предыдущая состоялась в марте, когда Си Цзиньпин приезжал в Москву с официальным визитом.

Как ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российско-китайские переговоры пройдут в расширенном и узком составах. При этом он не исключил, что Путин и Си Цзиньпин пообщаются и с глазу на глаз.

В ходе переговоров стороны обсудят как двустороннее сотрудничество, так и международную повестку.

В связи с этим, Ушаков отметил, что в Москве ценят позицию Пекина по ситуации на Украине и стремление найти мирное решение этого конфликта.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что на переговорах будет обсуждаться также палестино-израильский конфликт. Он напомнил, что в понедельник, перед отлетом в Китай, Путин провел телефонные переговоры с президентами Ирана, Сирии и Египта Ибрахимом Раиси, Башаром Асадом и Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Перед российско-китайскими переговорами Путин примет участие в третьем международном форуме "Один пояс, один путь".

Как рассказал Ушаков, Путин станет главным гостем этого форума, на который приедет более двадцати глав государств. Российский президент выступит на открытии этого мероприятия следующим после Си Цзиньпина.

Он также не исключил, что помимо российско-китайских переговоров, у Путина "на полях" форума могут состояться и другие двусторонние встречи.

По словам Ушакова, в российскую делегацию в Китае войдут вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Александр Новак, главы МИД, Минэкономразвития, Минтранса, Минфина Сергей Лавров, Максим Решетников, Виталий Савельев, Антон Силуанов, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а также руководители РЖД, Сбербанка, РФПИ, "Роснефти", ВТБ, Росатома, "Газпрома", "НОВАТЭКа", "ВЭБ.РФ" Олег Белозеров, Герман Греф, Кирилл Дмитриев, Игорь Сечин, Андрей Костин, Алексей Лихачев, Алексей Миллер, Леонид Михельсон, Игорь Шувалов, а также помощник президента Максим Орешкин и предприниматель Геннадий Тимченко.

По итогам работы на форуме и двусторонних встреч Путин по традиции пообщается с российскими журналистами.