Инфляция в РФ с 10 по 16 октября составила 0,15%, годовая ускорилась до 6,4%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15% с 0,24% с 3 по 9 октября после 0,21% с 26 сентября по 2 октября, 0,28% с 19 по 25 сентября, 0,13% с 12 по 18 сентября. Соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата.

С начала месяца прирост цен к 16 октября составил 0,45%, с начала года – 5,07%.

Из данных за 16 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 октября ускорилась до 6,39% с 6,26% на 9 октября и 6,00% на конец сентября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,37%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

За период с 10 по 16 октября выросли цены: на яйца куриные - на 3,0%, свинину и мясо кур - на 0,9%, колбасы полукопченые и варено-копченые, рис - на 0,6%, масло сливочное - на 0,5%.

Рост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 0,4% (неделей ранее она подешевела на 0,2%), в том числе на помидоры - 5,5%, бананы - 1,3%, лук - 0,9%. В то же время цены на морковь и яблоки снизились на 1,8%, капусту - на 1,5%, картофель - на 1,3%, свеклу - на 0,8%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины - на 1,1%, аллохол - на 0,7%, корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,5%.

Из непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры - на 1,2%, электропылесосы - на 1,1%, смартфоны - на 0,7%, плиты ДСП - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,3%.

Тарифы на проезд в метро в среднем по России увеличились за неделю на 6,7%, трамвае - на 3,2%, троллейбусе - на 1,0%, городском автобусе - на 0,8%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась за неделю на 4,2% (неделей ранее - выросла на 5,6%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 16 октября на уровне 6,38%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 10 по 16 октября инфляция замедлилась до 0,15%. В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,36% (после 0,31% неделей ранее). Возобновился рост цен на плодоовощную продукцию, на остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06% (с 0,12% неделей ранее) при снижении темпов удорожания легковых автомобилей. В секторе услуг цены снизились на 0,06% (после роста на 0,30% неделей ранее) преимущественно за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы на 4,17%", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, Банк России 15 сентября на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%, а также вернул в заявление по итогам совета директоров жесткий сигнал о своих действиях на будущее.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

Банк России на заседании совета директоров 27 октября оценит целесообразность дальнейшего повышения ставки, рассмотрит широкий круг альтернатив, заявил на прошлой неделе в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки. Я думаю, что круг альтернатив, который будет рассматриваться, довольно широк", - отмечал зампред ЦБ. Заботкин пояснял, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, что является существенной частью аргументации при принятии решения по ставке.

ЦБ 15 сентября повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 6,0-7,0% с 5,0-6,5%, сохранив прогноз в 4,0% на 2024 год. Заботкин в интервью "Интерфаксу" также отмечал, что инфляция пока складывается ближе к верхней границе прогноза ЦБ на 2023 год.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% (что выше даже нового прогноза ЦБ) с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год повысило до 4,5% с 4,0%.