Цены промпроизводителей в России в сентябре ускорили рост до 4,7%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2023 года цены производителей промышленных товаров выросли на 4,7% после роста на 4,4% в августе, на 1,4% в июле, нулевого роста в июне, роста на 3,7% в мае, на 2,4% в апреле, на 2,6% в марте и на 0,9% в феврале, сообщил в среду Росстат.

До февраля был длительный период снижения цен промпроизводителей на протяжении 9 месяцев - в январе они сократились на 0,9%, на 0,8% в декабре 2022 года, на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне, на 6,9% в мае 2022 года.

Динамика цен производителей в сентябре 2023 года превысила ожидания ранее опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, которые прогнозировали рост на 1,8%.

За январь-сентябрь 2023 года цены промпроизводителей в стране выросли на 20,7%.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в сентябре увеличились на 11,0%, с начала года - подскочили в 1,5 раза. В сентябре 2023 г. по сравнению с августом в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок более всего цены выросли на антрацит - на 25,6%, огнеупорные глины- на 22,5%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 19,8%, прочие глины, не включенные в другие группировки - на 15,2%, газовый нестабильный конденсат- на 14,0%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 13,4%, никелевые концентраты - на 11,9%, сурьмяные концентраты - на 11,3%

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в сентябре этого года выросли на 3,3%, с начала года - на 14,4%.

В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: газовый стабильный конденсат - на 23,3%, нефтяные кровельные битумы - на 20,9%, нефтяное дистиллятное топливо, средние дистилляты, не включенные в другие группировки - на 17,5%, дизельное топливо- на 15,9%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки - на 15,1%, топочный мазут- на 14,0%, судовое топливо - на 13,3%, автомобильный бензин марки от АИ-81 до АИ-92 - на 11,3%, бензин автомобильный марки от АИ-96 до АИ-98 - на 11,2%, сжиженные пропан и бутан - на 10,7%, нефтяные дорожные битумы - на 10,3%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей снизились в сентябре 2023 года на 0,8%, за январь-сентябрь - выросли на 7%.