В НСПК рассказали о создании банками "квазиплатежной системы" на базе QR-технологии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банки сформировали на рынке платежей некое подобие платежной системы, функционирование которой не зарегулировано так сильно, как Система быстрых платежей (СБП), при этом ориентирована она не на баланс интересов всех сторон, а именно на выгоду кредитных организаций.

Об этом на конференции "Финтех" заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") Владимир Комлев.

Крупнейшие банки не раз заявляли о целесообразности создания в России еще одной платежной системы, которая могла бы стать конкурентом НСПК. В частности, эта тема широко обсуждалась в июне. Тогда ЦБ отмечал, что не видит нужды в создании второго игрока, так как карты "Мир" работают хорошо. По его мнению, интерес банков был обусловлен намерением вернуть себе высокие доходы от интерчейнджа (комиссия, выплачиваемая за совершение безналичных расчетов), которые они получили до ухода зарубежных платежных систем с российского рынка.

"Пока люди говорят о создании некой такой масштабной (платежной - ИФ) системы, в которой все должно быть сделано правильно, в явочном порядке мы видим проявление такой квазиплатежной системы, когда вокруг крупнейших платежных игроков выстраиваются платежные каналы, прямые межхостовые соединения, которые объединяют крупнейших игроков рынка на определенных технологиях", - сказал Комлев.

По его словам, QR-технологии, возможности проведения моментальных платежей со счета на счет реализовались в сегменте с2b (client-to-business, оплата покупок) "уже в достаточно ощутимый поток межхостовых прямых соединений, которые пока реализуются "точка-точка" (путем объединения двух приложений - ИФ) вокруг в основном одного крупнейшего игрока, его терминальной сети".

Речь идет о крупнейших российских игроках, сказал Комлев. Он не привел конкретных названий, однако несколько месяцев назад о запуске подобного сервиса заявлял Сбербанк. SberPay QR позволяет бизнесу принимать бесконтактную оплату с помощью телефона по QR-коду, при этом бонусы за такие покупки клиенты получают как при оплате картой. Сейчас среди банков-партнеров Альфа-банк, Тинькофф банк, Совкомбанк, Росбанк и МТС банк, говорится на сайте Сбера.

"Я не могу сказать, что это платежная система, там пока много чего не хватает. Но вода - вот она, струйка дырочку находит и куда-то устремляется. Судя по всему, в текущих бизнес-моделях, которые представляет "Мир" и СБП, не все участники счастливы", - сказал Комлев.

"Вокруг и "Мира", и СБП достаточно большой объем регулирования, что можно, как можно, как нельзя... И вот явочным порядком создаются каналы такого взаимодействия", - отметил он.

В прошлом, по его словам, развитие крупных платежных систем, таких, как Visa, Mastercard и тот же "Мир", было завязано на интересах банка-эмитента, который мотивировал клиентов использовать те или иные карты. "То, что мы сейчас видим, - банки пытаются снова свой интерес поставить во главу угла, свою доходность", - отметил Комлев.

"Мы хотели бы совместно с регулятором (добиться - ИФ), чтобы в тех или иных платежных сервисах, которые присутствуют на рынке, был представлен сбалансированный интерес", - добавил он.

По его словам, на первом месте должны стоять интересы и безопасность потребителей, их удобства и выгоды. Также должны соблюдаться интересы как розничной торговли, так и финансового сектора. Сейчас же баланс интересов может смещаться в ту или иную сторону, в зависимости от того, кем создается платежная система. Обеспечение баланса интересов в текущей ситуации - это то, над чем сегодня работает и ЦБ, и НСПК, подчеркнул Комлев.