За два месяца по универсальному QR-коду НСПК провели более 1,5 млн операций

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Количество оплат покупок по универсальному QR-коду от Национальной системы платежных карт (НСПК) за первые два месяца пилотирования проекта превысило 1,5 млн операций, сообщает НСПК.

Расплатиться по универсальному QR-коду сейчас можно в более чем 74 тысячах торгово-сервисных предприятиях - как в региональных торговых точках, так и в федеральных сетевых магазинах.

Тестирование нового сервиса проводится при участии 20 банков, из которых 15 - уже проводят оплаты с помощью унифицированного QR-кода.

НСПК объявила о старте запуска пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода в конце июня. Торгово-сервисные предприятия, подключившись к решению НСПК, могут вывести универсальный QR-код любым удобным способом: на экране терминала, распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке. При этом у покупателей при сканировании открывается возможность выбрать любой способ оплаты - через Систему быстрых платежей, pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем - цифровым рублем.

Среди банков, заявлявших о своем участии в пилоте: ВТБ, Совкомбанк, ДОМ.РФ, "Синара" и банк "Русский стандарт". О планах подключиться к проекту также сообщал Озон банк.