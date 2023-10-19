В РФ отменят льготу по НДФЛ при долгосрочном владении иностранными ценными бумагами

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который отменяет трехлетнюю налоговую инвестиционную льготу при продаже инвесторами иностранных ценных бумаг, торгуемых на российских биржах, исключение – ценные бумаги стран ЕврАзЭС.

Законопроект (№462670-8) размещен в электронной базе данных парламента. Он внесен в рамках целого пакета норм, посвященного реформе ИИС и перехода к предоставлению вычетов только по долгосрочным сбережениям.

Согласно действующему с 1 января 2014 года законодательству, прибыль от продажи ценных бумаг можно освободить от налога, если инвестор владел ими три года и более. Данный инструмент называют трехгодичной налоговой льготой для инвесторов. Льгота действует при продаже российских акций, облигаций, биржевых ПИФов, которые торгуются на биржах РФ; при продаже зарубежных акций, облигаций, ETF, которые торгуются на биржах РФ; при продаже открытых ПИФов, которые управляются компаниями РФ.

Льгота распространяется только на брокерский счет. Вычет можно заявлять за любой год, когда ценные бумаги продавались с прибылью. Максимальный размер вычета – 3 млн рублей в год, то есть за три года владения вычет составит 9 млн рублей. Именно на эту максимальную сумму может быть уменьшена налоговая база.

Внесенный правительством законопроект устанавливает, что трехлетняя налоговая инвестиционная льгота распространяется только на ценные бумаги российских организаций, которые торгуются на биржах РФ и ценные бумаги иностранных организаций, которые торгуются на биржах РФ и место регистрации которых находится на территории государства - члена ЕврАзЭС. Таким образом из-под действия льготы выпадают зарубежные акции, облигации, ETF, которые торгуются на биржах РФ.

Новая норма вступит в силу через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ (календарный год).

Одновременно во внесенном законопроекте уточняются правила применения вычетов по ИИС 1 (на сумму внесенных средств) и ИИС 2 (в размере финансового результата). Уточняется, что вычеты предоставляются, если инвестор успел отрыть счет до 31 декабря 2023 года включительно.