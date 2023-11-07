Законопроект о долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетах прошел I чтение

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с 1 января 2024 года позволит открывать в России долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Законопроект № 471073-8 вносит поправки в закон о рынке ценных бумаг и закон об инвестиционных фондах.

Законопроект предлагает гражданам с 1 января 2024 года открывать долгосрочный ИИС к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2.

По ИИС-1 налоговый вычет предоставляется со взносов на счет (максимально можно получить 52 тысячи рублей со взносов на 400 тысяч рублей), по ИИС-2 - с полученного инвестиционного дохода.

Принятый в первом чтении законопроект позволяет продолжить использование договоров на ведение ИИС, открытых до 1 января 2024 года, на прежних условиях; трансформировать договор на ведение ИИC, открытый до 1 января 2024 года, в ИИС-3; оформить новый договор на ведение ИИС-3, если инвестор не имеет действующего договора на ведение ИИС, открытого до 1 января 2024 года.

Законопроект позволяет выводить средства с ИИС-3 без прекращения договора при оплате дорогостоящего лечения.

Документ предоставляет права открытия и ведения ИИС-3 управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда. Согласно действующему законодательству ИИС открывается и ведется только брокером или управляющим.

Правительство РФ наделяется полномочием по определению критериев ценных бумаг, включая ценные бумаги иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается на ИИС.

С 1 января 2024 года законопроектом устанавливается запрет на заключение с физическим лицом договоров на ведение ИИС-1 и ИИС-2.

Принятый депутатами в первом чтении законопроект о ИИС-3 носит рамочный характер, основные налоговые параметры ИИС-3 прописаны в поправках в налоговый кодекс, которые Дума рассмотрит в первом чтении также 7 ноября.