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В РФ планируется открыть еще 750 заведений под брендом Rostic's за 5 лет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ООО "Юнирест", которое управляет брендами Rostic's и KFC в России, в течение пяти лет планирует открыть более 750 новых ресторанов Rostic's. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на председателя совета директоров ООО Константина Котова.

В настоящее время сеть ресторанов быстрого обслуживания включает более 1,15 тыс. заведений под брендами Rostic's и KFC, большая часть которых работает по франчайзингу. Таким образом, через 5 лет количество ресторанов Rostic's может увеличиться на 65%.

"Мы хотим развиваться как в рамках тех городов, где мы уже присутствуем, так и выходить в новые города. В этой связи мы смотрим на малые и средние форматы, (...) изучаем возможности формата стрит-фуд, тестируем проект модульного ресторана", - отметил Котов.

При этом на Урале компания намерена увеличить количество ресторанов Rostic's почти вдвое. Также в планах – открытие в небольших городах численностью до 50 тыс. человек.

"Компания планирует в ближайшие пять лет значительно увеличить долю присутствия бренда Rostic's на Урале, открыв более 40 ресторанов, около 10 из которых – в Екатеринбурге. Мы также рассчитываем до 2028 года открыть рестораны во всех городах Свердловской области с населением более 40-50 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Интернэшнл Ресторант Брэндс" (франчайзинговый партнер сети) Артура Хафизулина.

Он уточнил, что в 2024 году на Урале планируется открыть 7 новых ресторанов Rostic's, один из которых – в Екатеринбурге. До конца осени 2023 года планируется завершить переход под бренд Rostic's оставшихся шести ресторанов в Екатеринбурге.

Как сообщалось, переход на бренд Rostic's всех ресторанов сети KFC в России должен завершиться в I квартале 2024 года.

Ресторанный холдинг AmRest, ранее управляющий ресторанами KFC в России, в мае 2023 года закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России компании "Смарт Сервис Лтд", которой принадлежит ООО "Юнирест". Сумма сделки составила 100 млн евро.

Российская компания также выступила покупателем бизнеса Yum! Brands, Inc. В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в Rostic's.

ООО "Юнирест" Смарт Сервис Rostic's KFC
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