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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

"Юнирест" договаривается о выкупе 100 заведений KFC, управляемых "Эй Кей Раша"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ООО "Юнирест", которое управляет брендами Rostic's и KFC в России, договаривается о приобретении бизнеса своего франчайзи ООО "Эй Кей Раша", сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Речь идет о покупке около 100 заведений, которые управляются "Эй Кей Раша"; эта компания ранее сообщала, что не планирует переименовывать свои точки в Rostic's (большинство из них могут использовать бренд KFC до 2035 года).

В "Юнирест" от комментариев газете отказались, в "Эй Кей Раша" не ответили на запрос.

Ресторанный холдинг AmRest, ранее управляющий ресторанами KFC в России, в мае 2023 года закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ компании "Смарт Сервис Лтд", которой принадлежит ООО "Юнирест". Сумма сделки составила 100 млн евро.

Российская компания также выступила покупателем бизнеса Yum! Brands, Inc. В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в Rostic's.

Ранее сообщалось, что переход на бренд Rostic's всех ресторанов сети KFC в России должен завершиться в I квартале 2024 года.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка ООО "Эй Кей Раша" составила 8,6 млрд рублей, увеличившись на 45% с 2021 года. Чистая прибыль ООО – 7,7 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, "Эй Кей Раша" на 90,1% принадлежит кипрской Lerondale Assets Ltd, еще 9,99% – у "Сбербанк Инвестиции".

Юнирест Эй Кей Раша AmRest Смарт Сервис Лтд KFC Ростикс
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