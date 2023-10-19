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"Газпрому" и "Транснефти" могут дать право добычи общераспространенных полезных ископаемых без аукционов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ прорабатывает вопрос безаукционного предоставления лицензий на участки общераспространенных полезных ископаемых "Газпрому" и "Транснефти", сообщил на совещании в Совете Федерации и.о. замглавы департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Максим Киржиманов.

"Действующим законодательством введен безаукционный порядок на предоставление общераспространенных полезных ископаемых для строительства автодорог – это было сделано в 2017 году, для строительства железных дорог – в 2022 году, сейчас аналогичное решение готовится в отношении трубопроводного транспорта – магистральных трубопроводов – по перечню правительства", - сказал он.

Киржиманов отметил, что вместе с тем актуальна проблема выпадающих доходов госбюджета, а также вопрос недопущения злоупотребления льготным режимом.

"Надо понимать, что отсутствие аукциона для субъекта означает отсутствие разового платежа за участие в аукционе. Поэтому в этом вопросе, по тем примерам, которые я привел – там механизм предусматривает точечный и конкретный формат работы, например в отношении железных дорог. Правительством должен быть определен – и он определен – четкий перечень объектов ж/д-инфраструктуры, на которые распространяется такой льготный режим. Аналогично сейчас делается в отношении магистральных трубопроводов для "Газпрома" и "Транснефти": конкретный перечень объектов только для этих субъектов естественной монополии, и только из того перечня, который будет определен правительством", - подчеркнул представитель Минприроды.

Газпром Транснефть
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