В Думу внесли законопроект о передаче "Газпрому" и "Транснефти" участков без аукционов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены поправки к федеральному закону "О недрах", предполагающие предоставление лицензий на участки общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) "Газпрому" и "Транснефти" без аукционов.

Законопроект № 465432-8 размещен в электронной базе данных парламента, его авторы - депутаты Павел Завальный, Дмитрий Кобылкин и Ольга Ануфриева.

Подготовка этой инициативы связана со стоящими задачами по разработке перспективного плана развития нефте-и газотранспортной инфраструктуры страны. В частности, речь идет об ускорении реализации инфраструктурных трубопроводных проектов, позволяющих перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки - на Юг и Восток, расширении экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, строительстве новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири, а также о модернизации инфраструктуры Единой системы газоснабжения.

"Оперативная реализация поставленных целей и задач предполагает увеличение количества и масштаба физического строительства инфраструктурных проектов трубопроводного транспорта, и без существенной минимизации количества и сроков административных процедур представляется объективно невозможной", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим предлагается упростить "Газпрому" и "Транснефти" доступ к общераспространенным полезным ископаемым, по аналогии с безаукционным порядком предоставления ОПИ для строительства автодорог (введен в 2017 году), и железнодорожной инфраструктуры (введен в 2022 году).

Предложенный механизм будет распространяться не на все магистральные трубопроводы, а только на определенные правительством наиболее приоритетные объекты.

Ранее и.о. замглавы департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Максим Киржиманов пояснял, что такое ограничение необходимо для недопущения злоупотреблений льготным режимом.

"Надо понимать, что отсутствие аукциона для субъекта означает отсутствие разового платежа за участие в аукционе. Поэтому в этом вопросе, по тем примерам, которые я привел - там механизм предусматривает точечный и конкретный формат работы, например, в отношении железных дорог. Правительством должен быть определен - и он определен - четкий перечень объектов ж/д-инфраструктуры, на которые распространяется такой льготный режим. Аналогично сейчас делается в отношении магистральных трубопроводов для "Газпрома" и "Транснефти": конкретный перечень объектов только для этих субъектов естественной монополии, и только из того перечня, который будет определен правительством", - подчеркнул представитель Минприроды.