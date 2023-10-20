Brent подорожала до $93,55 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти усилился днем в пятницу на тревожных новостях из ближневосточного региона.

К 14:46 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,17 (1,27%) - до $93,55 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на на WTI, торги которыми истекают в пятницу, на бирже NYMEX к этому времени дорожали на $1,23 (1,38%) - до $90,6 за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт дорожал на $1,19 (1,35%) - до $89,67 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 3%, WTI - на 3,3%.

Накануне CNN сообщил, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.

"Наценка за риск на рынке нефти снова подскочила, - написала основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Пока идет конфликт между Израилем и ХАМАС, нефть будет подвержена дальнейшим скачкам на признаках эскалации".