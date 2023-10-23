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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Brent подешевела до $91,12 за баррель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

К 8:09 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1,13%), до $91,12 за баррель. В прошлую пятницу Brent подешевела на $0,22 (0,2%) - до $92,16 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,2 (1,36%), до $86,88 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,29 (0,3%) - до $88,08 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 1,4%, WTI - на 1,2%. Обе марки завершили в плюсе вторую неделю кряду.

Израиль отложит начало наземной военной операции в секторе Газа под давлением партнеров из США и Европы, чтобы предоставить переговорщикам больше времени для освобождения заложников, сообщает Bloomberg.

"Нефть взяла паузу, и переключение внимания на гуманитарную помощь и освобождение заложников говорит о том, что наземная операция может подождать, - отметил рыночный стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Это может сдержать риски дальнейшей эскалации, по крайней мере на какое-то время".

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 1 и составило 502 единицы. Число газовых установок увеличилось также на 1, до 118.

Brent Baker Hughes WTI Газа Израиль США
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