Segezha посетовала на невозможность поставок пиломатериалов в Индию из-за дорогой логистики

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские производители пиломатериалов не могут начать массовые поставки на рынок Индии из-за высоких логистических ставок, при этом потенциал этого рынка очень большой, и компании заинтересованы в выходе на него. Об этом заявил президент Segezha Group Михаил Шамолин в пятницу в рамках форума "Сделано в России 2023".

"Мы производим 2,5 млн куб. м сухих пиломатериалов так называемой транспортной влажности и 98% этих пиломатериалов мы экспортируем. На сегодняшний день в Индию мы экспортируем практически ноль пиломатериалов из всего этого объема, точнее - 0,4%. Причина очень простая: нам приходится конкурировать при поставках в Индию с европейскими, в основном, производителями. Средняя стоимость доставки груза европейцами в Индию составляет 40 евро/куб. м, средняя стоимость доставки, которую нам предлагают на сегодняшний день, составляет 150-$220/куб.м. При таких ставках доставки никакая экономика при поставках в Индию пиломатериалов невозможна, и пока ставка не опустится до сравнимых величин, соответственно, никакого серьезного бизнеса в поставке пиломатериалов в Индию не будет существовать не только для нас, но для любых российских производителей", - сказал он, выступая на деловом завтраке, организованном группой FESCO и "Российским экспортным центром" (РЭЦ) и посвященном экспорту продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) из РФ в Индию.

По его словам, сейчас ни один российский производитель пиломатериалов не поставляет этот вид продукции на индийский рынок в сколь-нибудь значимых объемах. Из продукции ЛПК в Индию экспортируется газетная бумага (основной поставщик Кондапольский ЦБК), фанера (Segezha поставляет небольшие партии специализированной фанеры), отметил Шамолин.

"Вопрос в расширении транспортных коридоров в Индию, возможной достройке железной дороги на одном из трех маршрутов МТК "Север-ЮГ". Если бы стоимость логистики можно было бы существенно снизить относительно текущих уровней, потенциал экспорта в Индию огромен, потому что рынок большой, рынок будет расти", - считает он.

Вице-президент Segezha Николай Иванов привел оценки, согласно которым дополнительная ёмкость индийского рынка по лесной продукции через семь лет будет эквивалентна порядка 40 млн куб. м древесины (объем расчетной лесосеки Segezha составляет 22,7 млн куб. м). "Для вывоза возросших объемов уже будет необходимо задействовать потенциал МТК "Север-Юг"", - отметил топ-менеджер.

Сейчас основным направлением экспорта пиломатериалов для Segezha является Китай. Ставки транспортировки туда продукции являются конкурентными, в том числе за счёт наличия потока импортируемых в РФ грузов, в отличие от Индии, объем импорта из которой небольшой. "Крайне важный вопрос - это развитие индийского импорта в Россию. Даже представим себе на секундочку, что ставки снизились, или цена в Индии повысилась, и мы отгрузили 2 млн куб м пиломатериалов в Индию. Эти контейнеры приехали успешно в Индию, вопрос, как они вернутся обратно в Россию, и на этот вопрос пока нет ответа. А если они не вернутся, надо платить за их пустой пробег, соответственно в два раза дороже мы сразу получим стоимость логистики. В Китае такой проблемы нет, потому что импорт в Россию из Китая в контейнерах сопоставим с объемом экспорта", - сказал Шамолин.

Комментируя поставки в Китай, он сообщил, что сейчас на китайском рынке начался тренд на рост цен на пиломатериалы.

Как сообщалось, по итогам II квартала 2023 года Segezha поставляла в Китай 85% произведенных пиломатериалов, ещё 8% шли на рынок Египта.