Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько месяцев

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в пятницу опустились до многомесячных минимумов.

Давление на рынке оказывает усиление геополитической напряженности в мире, а также рост доходности гособлигаций и разочаровывающие отчетности ряда компаний, пишет Trading Economics. Также инвесторы оценивали свежую статистику и заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сделанные накануне вечером.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 1,36% и составил 433,73 пункта. Это самый низкий уровень с начала года.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,3% (до минимума за два месяца), французский CAC 40 - на 1,5% (до самой низкой отметки за десять месяцев), германский DAX - на 1,6% (до минимума с мая), итальянский FTSE MIB - на 1,4% (до минимума за четыре месяца), испанский IBEX 35 - на 1,3% (до самого низкого уровня с конца марта).

Глава Федрезерва заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост американской экономики, и если такая ситуация сохранится, то это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок. Он отметил, что ФРС действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Розничные продажи в Великобритании в сентябре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статуправление страны. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,4%. В годовом выражении продажи сократились на 1%.

В Германии в сентябре было отмечено падение цен производителей на 14,7% в годовом выражении, по данным статведомства. Это самое сильное снижение показателя за всю историю наблюдений, то есть с 1949 года. Консенсус-прогноз предполагал уменьшение на 14,2%.

Акции L'Oreal SA в пятницу подешевели на 1,5%. Французская компания увеличила выручку в третьем квартале на 4,4% относительно того же периода прошлого года - до 10 млрд евро. Однако продажи в северной Азии не оправдали прогноз экспертов из-за слабого восстановления косметического рынка Китая.

Котировки бумаг производителя цветных металлов Boliden снизились на 7,2%, поскольку операционная прибыль шведской компании в прошедшем квартале оказалась хуже ожиданий.

Цена акций Husqvarna упала на 8%, поскольку выручка швейцарского производителя техники и инструментов не оправдала прогноз.

Рыночная стоимость UBS сократилась за день на 2,8%. Роджер фон Ментлен назначен председателем советов директоров швейцарских подразделений этого банка и поглощенного им Credit Suisse. Также UBS объявил о планах юридического объединения этих сегментов в 2024 году.

Капитализация InterContinental Hotels Group Plc снизилась на 2,9%. Британская сеть гостиниц в июле-сентябре зафиксировала подъем выручки в расчете на номер и рост заполняемости отелей. Однако компания предупредила о том, что финансовые трудности в краткосрочной перспективе будут ограничивать ее возможности по развитию отельной сети.

Цена бумаг Salvatore Ferragamo уменьшилась на 1,9%. Итальянский дом моды снизил выручку в январе-сентябре на 8,3% (до 844 млн) из-за ухудшения показателей одновременно в розничном и оптовом каналах продаж.

Между тем другой дом моды Италии, Brunello Cucinelli, увеличил выручку за аналогичный период на 27,5% (до 818,4 млн евро) и повысил годовой прогноз ее роста до 20-22% с ранее ожидавшихся 19%. Акции компании подскочили в цене на 4,8%.

Также на позитивной отчетности выросли на 2,9% котировки бумаг Vivendi. Французский медиаконгломерат нарастил выручку в январе-сентябре до 7,12 млрд евро с 6,9 млрд евро за тот же период годом ранее.