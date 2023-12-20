Фондовые индексы Европы выросли на данных об ослаблении инфляции в еврозоне

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы во вторник повысились на данных об ослаблении темпов роста потребительских цен в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,4% и достиг 477,04 пункта. При этом локомотивом подъема выступил туристический сектор.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,3%, германский DAX - на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,1%. Значение итальянского FTSE MIB повысилось на 0,4%, испанского IBEX 35 - на 0,5%.

Статистическое управление Евросоюза подтвердило предварительную оценку ноябрьской динамики потребительских цен в еврозоне. По окончательным данным, годовая инфляция в прошлом месяце замедлилась до 2,4% с 2,9% в октябре. Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, отмечает Trading Economics.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в ноябре замедлился до минимальных с апреля 2022 года 3,6% по сравнению с 4,2% месяцем ранее.

В среду станут известны данные о ноябрьской инфляции в Великобритании. Рынок прогнозирует снижение ее темпов до 4,4% с 4,6% месяцем ранее.

Цена акций UBS во вторник повысилась на 3,4% на новости о том, что шведская инвесткомпания Cevian Capital консолидировала долю в швейцарском банке на 1,2 млрд евро. По мнению Cevian, рыночная стоимость кредитной организации может удвоиться в ближайшие 3-5 лет.

Котировки бумаг Inditex выросли на 1,5% и достигли максимальной отметки за 9,5 года.

Капитализация Siemens Energy увеличилась на 0,8%. Siemens передала 8% акций энергетической компании в свой пенсионный траст, сократив пакет до 17,1% с 25,1%. Также стало известно, что главный финансовый директор Siemens Ральф Томас 26 февраля покинет наблюдательный совет Siemens Energy.

Акции OCI подорожали на 3,8%. Голландский производитель удобрений сообщил о продаже своего американского подразделения Iowa Fertilizer за $3,6 млрд компании Koch AG & Energy Solutions.

Бумаги Volkswagen прибавили в цене 0,2%. Германский автопроизводитель согласовал c профсоюзом трехлетнюю программу оптимизации расходов, предусматривающую сокращение рабочих мест.

Котировки акций Lufthansa выросли на 1,7% после того, как германская авиакомпания сообщила о заказе 80 ближне- и среднемагистральных самолетов у Boeing и Airbus SE, а также согласовала с производителями дополнительные закупки.

Стоимость бумаг Airbus повысилась на 0,5%.

На британском рынке увеличилась цена акций горнодобывающих компаний Fresnillo (+3,9%), Anglo American (+3,8%) и Antofagasta (+2,9%).

В то же время рыночная стоимость британского ритейлера одежды Superdry рухнула на 17,5%. Розничные продажи компании за 26 недель, завершившихся 28 октября, сократились на 13%, оптовые - на 41%. На реализации негативно сказались теплая осенняя погода, а также уход с американского рынка.

Кроме того, подешевели акции германских автопроизводителей Daimler Truck (-0,5%), Mercedes-Benz Group (-0,5%), Bayerische Motoren Werke AG (-0,1%), а также префов Porsche (-1,3%).